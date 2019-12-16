Havale geçiren çocuğu hastaneye yetiştiren dolmuş sürücüsüne ödül - Son Dakika

ADAPAZARI'nda havale geçiren çocuğu hastaneye yetiştiren dolmuş sürücüsü Samet Sarı, çalıştığı durak yönetimi tarafından altınla ödüllendirildi.

Adapazarı'nda dolmuş şoförlüğü yapan Samet Sarı, çarşamba günü Ankara Caddesi üzerinde bir anne ile çocuğunu aracına aldı. Bir süre gittikten sonra yolcu indirmek için durağa yanaşan sürücü, 4 yaşındaki Muhammet Ali'nin nefes alamadığını fark etti. Panik halinde bağıran anneyi sakinleştiren sürücü Sarı, aracındaki yolcuları indirip zaman kaybetmeden Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 dakika içerisinde çocuğu hastaneye yetiştiren Sarı, Muhammed Ali'nin hayatını kurtardı. Çocuğun yapılan muayenesinde soğuk havale geçirdiği anlaşıldı.

Cezaevi- Serdivan Taksi Dolmuş Durağı Başkanı Sinan Tetik ise duraklarında şoförlük yapan Samet Sarı'ya plaket vererek, altın hediye etti. Sinan Tetik, "Samet Sarı arkadaşımıza duyarlı ve özverili davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Samet kardeşimizin gösterdiği özveriyi diğer arkadaşlarımızın da göstereceğine eminiz. Can taşıyoruz ve bunun bilincindeyiz, herkesin ailesi bizlere emanet" dedi.

- Sakarya