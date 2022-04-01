Havale yalanıyla telefon satın alan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Havale yalanıyla telefon satın alan şüpheli yakalandı

01.04.2022 17:16
Havale yalanıyla telefon satın alan şüpheli yakalandı

Isparta'da bir üniversite öğrencisi, internet üzerinde bir alışveriş sitesinde telefon satmak üzere anlaşıp buluştuğu şahıs tarafından hesaba havale yalanıyla kandırılıp telefonundan oldu.

Isparta'da bir üniversite öğrencisi, internet üzerinde bir alışveriş sitesinde telefon satmak üzere anlaşıp buluştuğu şahıs tarafından hesaba havale yalanıyla kandırılıp telefonundan oldu. Çok sayıda benzer suçtan kaydı olduğu anlaşılan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, M.D. isimli üniversite öğrencisi internet üzerinden bir alışveriş sitesinde telefonunu satmak üzere anlaştığı H.Y. isimli kişiyle buluştu. H.Y. telefonu aldıktan sonra M.D.'nin hesabına para göndereceğini söyleyip telefonla birlikte buluşmadan ayrıldı ancak parayı göndermedi. M.D.'nin olay üzerine ihbarda bulunmasıyla polis ekipleri inceleme başlattı. Polis ekipleri şüpheli H.Y. isimli şahsın çok sayıda benzer suç kaydı bulunduğu tespit etti. Yapılan çalışma sonrasında H.Y. isimli şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Y.'nin adliyeye sevki sırasında ise bir kişiyi daha dolandırdığı ekipler tarafından tespit edildi. Olay üzerine M.D isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Son dönemde Isparta ilinde artış gözlenen dolandırıcılık suçları ile ilgili mücadele için oluşturulan Dolandırıcılık Bürosu tarafından kurulan özel bir ekiple takip ettiği şikayet konusu aydınlatılarak faili kısa sürede yakalanmıştır. Isparta merkezindeki tüm dolandırıcılık konuları ile ilgili çalışmaların İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki tek merkezden takip edilmeye başlamasıyla beraber Isparta ilindeki dolandırıcılık suçları ile mücadelede, olayların aydınlatılmasında ve suçluların yakalanmasında ciddi artış sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - ISPARTA

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Dolandırıcılık, Üniversite, alışveriş, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Havale yalanıyla telefon satın alan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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