Son Dakika Haberleri: Havalı bariyere çarpan araç defalarca takla attı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Havalı bariyere çarpan araç defalarca takla attı

1 saat önce

Moskova'da bulunan bir alışveriş merkezinin çıkışına doğru ilerleyen araç havalı bariyere çarparak havada taklalar attı.

Havalı bariyere çarpan araç defalarca takla attı, System.String[]
Moskova'da bulunan bir alışveriş merkezinin çıkışına doğru ilerleyen araç havalı bariyere çarparak havada taklalar attı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir AVM'nin çıkışında ilerleyen otomobil hızını arttırdı. Tam ilerlediği sırada havalı bariyerler çıktı. Bu sırada araç havalı bariyerlere çarpınca araç havada defalarca takla attı. Formula pistlerinde rastlanan kazaların benzerine benzeyen kazada araç birkaç takla attıktan sonra araç yere çakıldı. Yaşanan kazadan sonra araç şoförü korkarak olay yerinden kaçtı. Rus polisi olaydan sonra sürücüyü tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı. Savcılık ise olayla ilgili soruşturma başlattı. - MOSKOVA
Moskova, Rusya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


S-400'lerin Rusya'dan Türkiye'ye gelişi kameralara böyle yansıdı ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasını neden istemiyor? Pentagon S-400'lerle ilgili basın toplantısını iptal etti Otomobili diziyle kullanan maganda yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:04:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havalı bariyere çarpan araç defalarca takla attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]