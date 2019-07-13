Son Dakika Haberleri: Havalı Bariyere Çarpan Araç Defalarca Takla Attı
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Havalı Bariyere Çarpan Araç Defalarca Takla Attı

54 dakika önce

- Havalı bariyere çarpan araç defalarca takla attıMOSKOVA - Moskova'da bulunan bir alışveriş merkezinin çıkışına doğru ilerleyen araç havalı bariyere çarparak havada taklalar attı.

- Havalı bariyere çarpan araç defalarca takla attı
MOSKOVA - Moskova'da bulunan bir alışveriş merkezinin çıkışına doğru ilerleyen araç havalı bariyere çarparak havada taklalar attı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir AVM'nin çıkışında ilerleyen otomobil hızını arttırdı. Tam ilerlediği sırada havalı bariyerler çıktı. Bu sırada araç havalı bariyerlere çarpınca araç havada defalarca takla attı. Formula pistlerinde rastlanan kazaların benzerine benzeyen kazada araç birkaç takla attıktan sonra araç yere çakıldı. Yaşanan kazadan sonra araç şoförü korkarak olay yerinden kaçtı. Rus polisi olaydan sonra sürücüyü tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı. Savcılık ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
Havalı Bariyere Çarpan Araç Defalarca Takla Attı
Moskova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:08 Kaynak: İHA
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