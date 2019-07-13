Son Dakika Haberleri: Havalı bariyere çarpan otomobil taklalar attı
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Havalı bariyere çarpan otomobil taklalar attı

5 saat önce

– Rusya'da bir otomobil, alışveriş merkezinin otoparkından çıktığı sırada 'otomatik havalı bariyere' çarparak havada taklalar attı.

Havalı bariyere çarpan otomobil taklalar attı, System.String[]


Rusya'da bir otomobil, alışveriş merkezinin otoparkından çıktığı sırada 'otomatik havalı bariyere' çarparak havada taklalar attı. O anlar ise AVM'nin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Rusya'nın Omsk şehrindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir otomobilin alışveriş merkezinin otoparkından çıkmaya çalıştığı sırada otomatik havalı bariyere hızla çarptıktan sonra havada 2 takla attığı görüldü.
Yetkililer, sürücünün olay yerinden kaçtığını belirtti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:49 Kaynak: DHA
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