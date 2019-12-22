Havalı Silahlar Atıcılık Ligi Finali sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Havalı Silahlar Atıcılık Ligi Finali sona erdi - Son Dakika Spor

Havalı Silahlar Atıcılık Ligi Finali sona erdi

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Atıcılık Ligi Finali tamamlandı.

Havalı Silahlar Atıcılık Ligi Finali sona erdi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Atıcılık Ligi Finali tamamlandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan organizasyona, 30 kulüpten 160 sporcu katıldı.

Büyükler ve gençler kategorilerindeki yarışlarda, sporcular dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Müsabakaların ardından büyükler tabanca kategorisinde, İki Çay birinci, Jandarmagücü ve Kaanlar ikinci, TSK Tabanca 2 takımı ise üçüncü oldu.

Gençler tabanca kategorisinde Karo İkili birinci, Tek Tetik ikinci, Maça İkili takımı üçüncü sırayı aldı.

Büyükler tüfek kategorisinde birinciliği TSK-Tüfek 1, ikinciliği Jandarmagücü ve Selçukbey, üçüncülüğü de TSK-Tüfek 2 takımı elde etti.

Gençler tüfek kategorisini ise Zeytin Dalı Şehitleri birinci, Fırat Kalkanı ikinci, Diabolist takımı da üçüncü sırada tamamladı.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, dereceye giren kulüp sporcularına madalya ve kupalarını takdim etti.

Erdemli, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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