Son Dakika Haberleri: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Bronz Madalya

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Bronz Madalya

3 saat önce

16-25 Mart 2019 tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Genç Bayanlar Takım kategorisinde yarışan milli sporcular Şevval İlayda Tarhan, Yasemin Beyza Yılmaz ve Işıl Kaçar bronz madalyanın sahibi oldu.

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16-25 Mart 2019 tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Genç Bayanlar Takım kategorisinde yarışan milli sporcular Şevval İlayda Tarhan, Yasemin Beyza Yılmaz ve Işıl Kaçar bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:30 Kaynak: İHA

Hırvatistan, Avrupa, Spor
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