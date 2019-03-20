Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Bronz Madalya
3 saat önce
16-25 Mart 2019 tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Genç Bayanlar Takım kategorisinde yarışan milli sporcular Şevval İlayda Tarhan, Yasemin Beyza Yılmaz ve Işıl Kaçar bronz madalyanın sahibi oldu.
16-25 Mart 2019 tarihleri arasında Hırvatistan
'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa
Şampiyonası Genç
Bayanlar Takım kategorisinde yarışan milli sporcular Şevval İlayda Tarhan, Yasemin Beyza Yılmaz ve Işıl Kaçar bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:30 Kaynak: İHA
A Milli Takımımız Hazırlıklarını Sürdürdü
Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya 80-78 Mağlup Oldu
Fenerbahçe Beko, Buducnost VOLI'yi Son Çeyrekteki Oyunuyla 76-67 Yendi
Son Dakika! Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinin Tarihi Açıklandı