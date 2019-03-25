Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Sona Erdi

Hırvatistan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası sona erdi.

Hırvatistan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası sona erdi.



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, şampiyonayı birer altın ve bronz madalyayla tamamladı.



Milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde Avrupa rekorunu da kırarak altın madalya kazandı.



Şevval İlayda Tarhan, Yasemin Beyza Yılmaz ve Işıl Kaçar'dan oluşan Genç Kadın Milli Takımı ise bronz madalya elde etti.

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