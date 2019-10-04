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Havalı Silahlar Federasyon Kupası

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupası, ikinci gün müsabakalarıyla devam ediyor.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupası, ikinci gün müsabakalarıyla devam ediyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunca Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 10 metre tabanca dalı yarışmaları başladı.

Sporcuların, resmi antrenmanların ardından performanslarını sergilediği yarışmaların finali, 6 Ekim'de yapılacak.

Yarışmada dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verilecek.

Havalı Silahlar Federasyon Kupası, kadın ve erkek 492 sporcunun katılımıyla dün başlamış, ilk gün 10 metre tüfek atışlarında 4 Türkiye rekoru kırılmıştı.

Erdemli, Türkiye, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:30 Kaynak: AA
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