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Havalı Silahlar Federasyon Kupası

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nın üçüncü gününde iki Türkiye rekoru kırıldı.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nın üçüncü gününde iki Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, Erdemli Atış Poligonu'ndaki 10 metre tabanca atışlarıyla devam etti.

Büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerindeki yarışlarda, sporcular dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Müsabakaların ardından büyük erkeklerde Ankara Jandarma Gücü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor birinci olurken, bireyselde de bu takımın sporcusu Yusuf Dikeç, ilk sırayı aldı.

Genç erkeklerde de bireyselde Kahramanmaraş Kano Spor Kulübün'den Mevlüt Alp Kılınç birinci oldu. Takımlarda ise Ankara Gençlik Hizmetleri Spor şampiyonluğa ulaştı.

Yıldız erkekler bireyselde İzmir Atıcılık İhtisas Derneği'nden Adnan Efe Uçar birinci olurken, takım olarak Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü zirvede yer aldı.

Minik erkeklerde 294 puan alarak yeni Türkiye rekoruna imza atan Samsun Bafra Belediye Spor'dan Ahmet Serhat Öztürk birinci geldi. Bu kategoride takım halinde birinciliği, Samsun Bafra Belediyesi Spor Kulübü elde etti. Kulüp, 848 puanla Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun yönetim kurulu üyeleri Gürsel Çobanoğlu ve Ahmet Şen verdi.

Kupa, yarın yapılacak kadın sporcuların final müsabakalarıyla sona erecek.

Türkiye, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:44 Kaynak: AA
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