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Havalı Silahlar Federasyon Kupası

14 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nın son gününde iki Türkiye rekoru kırıldı.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nın son gününde iki Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan organizasyonda, Erdemli Atış Poligonu'ndaki 10 metre tabanca atışları yapıldı.

Büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerindeki yarışlarda, sporcular dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.


Büyük kadınlarda birinciliği İstanbul Yenidoğu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği sporcusu Canan Türkoğlu elde etti. Türkoğlu, 237.1 puanla Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Genç kızlarda Ankara Gazi Gücü Gençlik Derneği'nden Şevval İlayda Tarhan birinci olurken, genç kızlar takım birinciliğini de Ankara Gazi Gücü Spor Kulübü kazandı.

Yıldız kızlarda ise Ankara Gençlik Hizmetleri sporcusu Sudem Beyza Civelek birincilik elde etti. Takım halinde de birinci olan Ankara Gençlik Hizmetleri Spor bin 84 puanla Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Miniklerde İzmir Atıcılık Kulübünden Özgü Selen Demirel birinciliğe ulaştı.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Erdemli, Türkiye, Ankara, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:30 Kaynak: AA
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