Havalı Silahlar Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak

Havalı Silahlar Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenecek şampiyonada 11 ilden 13 kadın ve 41 erkek olmak üzere toplam 54 sporcu mücadele edecek.

Organizasyonda tabanca müsabakaları P1 ve P2, tüfek yarışları ise R1, R2, R3, R4 ve R5 kategorilerinde yapılacak.



Şampiyona, 19 Ocak Pazar günü sona erecek.