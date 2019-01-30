Son Dakika Haberleri: Havalı Silahlar Türkiye Kupası Mersin'de Başladı

Havalı Silahlar Türkiye Kupası Mersin'de Başladı

1 saat önce

Havalı Silahlar Türkiye Kupası Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda başladı.

Havalı Silahlar Türkiye Kupası Mersin'de Başladı, System.String[]
Havalı Silahlar Türkiye Kupası Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda başladı. 30 ilden 459 sporcunun katıldığı kupada Avrupa Kupası ve Dünya Kupası'na katılacak milli sporcular da belirlenecek.

Kupa ile ilgili bilgi veren Havalı ve Ateşli Silahlar Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ertuğrul Toprak, "Şu anda havalı silahlar Türkiye Kupası'nı icra ediyoruz. Müsabakalar ekipman kontrolü ve resmi antrenmanla başladı. Bu yarışmaların önemi 2019 yılında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na gidecek olan sporcuların da belirleneceği Milli Takım kriterlerini taşıyan bir yarışma" dedi.

Sporcuların büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler olmak üzere 4 kategoride yarıştığını aktaran Toprak, yarışmaya 30 ilden 459 sporcunun katıldığını kaydetti.

Büyük bayanlar tabanca branşında kupaya katılan Türkiye rekortmeni milli sporcu Canan Türkoğlu, "İyi çalıştık. Bu yarışmada çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz. Hedefim 2020 Olimpiyatları'nda kota almak. Şu anki puanlarımın üzerinde bir puan almak istiyorum. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var, orada da elimizden gelen özeni göstererek, başarılı olarak olimpiyat kotasını kovalayacağız" diye konuştu.

Minikler kategorisinde yarışmaya Ankara'dan katılan 11 yaşındaki Göktuğ Karol ise, "Hedefim milli sporcu olmak. Bu yarışmaya çok iyi hazırlandık. Buradan derece çıkarmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Müsabakalar 2 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edecek. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:07 Kaynak: İHA

Erdemli, Mersin, Türkiye Kupası, Spor
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