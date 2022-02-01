Üye Girişi
Son dakika haber | Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika

Son dakika haber | Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası başladı

01.02.2022 18:50

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nın açılışı 564 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nın açılışı 564 sporcunun katılımıyla başladı.

Erdemli ilçesindeki Atış Poligonunda gerçekleştirilen organizasyonda tüfek sporcuları, resmi antrenmanlarına çıktı.

Şampiyonaya katılan 34 ilden 372'si tabanca, 192'si tüfek olmak üzere 564 sporcu, yarın sıralama müsabakası yapacak.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar As Başkanı Kadri Akgün, gazetecilere, yeni yılın ilk şampiyonasını Mersin'de düzenledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Bu yıl yoğun bir çalışma döneminde olacaklarını dile getiren Akgün, şampiyonada dereceye girecek sporcuların mart ayında Norveç'te yapılacak Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonasına katılacağını kaydetti.

Akgün, sporculardan umutlu olduklarını belirterek, "Yılın ilk Türkiye şampiyonası hem Avrupa şampiyonasına hazırlık hem de yıl içindeki dünya şampiyonasına hazırlık amacı taşıyor. Hedefimiz elimizdeki olimpik sporcularımızın puanlarını yüksek tutmak, arkadan gelecek yetenekli umut vaadeden genç sporcularımıza da yer açmak. Amacımız burada milli takım iskeletini oluşturmaktır." diye konuştu.

Sporculardan Enes Buğra Yayla da hedefinin milli takıma girerek, yurt dışında başarı elde etmek olduğunu belirtti.

Ahmet Kenan Ergin ise milli takım baraj puanını artırıp Norveç'te düzenlenecek Avrupa şampiyonasına katılmayı hedeflediğini ifade etti.

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, 6 Şubat'ta tabanca sporcularının müsabakalarıyla sona erecek.

Son dakika haber | Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası başladı
Son dakika haber | Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası başladı
Son dakika haber | Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası başladı
Son dakika haber | Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası başladı
Son dakika haber | Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası başladı
Son dakika haber | Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası başladı
Son dakika haber | Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası başladı
Son dakika haber | Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası başladı

YORUMLAR
500

Atıcılık, Türkiye, Mersin, Silah, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:41 Galatasaray taraftarından gündem olan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı gittikçe büyüyor
19:39 Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'e büyük şok! Partilerinden istifa edenler CHP'ye katıldı
19:38 Müge Anlı'da Muharrem Elbay cinayetiyle gündeme gelen Zeynep Ergül için tahliye kararı verildi
19:37 Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken cinayet anının yayınlanmasına tepki gösterdi: Bu görüntülerle nasıl yaşayacağız?
19:09 Feci kaza! Bariyerlere ok gibi giren aracın sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşları hastaneye kaldırıldı
18:56 İki çocuğuyla yolun karşısına geçen anneyi ezerek öldürmüştü! O kamyon sürücüsü tutuklandı
18:55 18 yaşındaki genç kız terastan atladı! O anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi
18:28 Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı
18:26 Üniversitede yemek yiyen 30 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
18:14 Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı programda İstanbul'da tacize uğradığı anları anlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 20:00:53. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement