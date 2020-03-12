Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında ikinci oldu - Son Dakika
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Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında ikinci oldu

6 saat önce

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında Malatya'yı temsil eden Yusuf Canbay tüfek ve tabanca dalında 68 sporcu arasında ikinci oldu.

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında ikinci oldu, System.String[]

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında Malatya'yı temsil eden Yusuf Canbay tüfek ve tabanca dalında 68 sporcu arasında ikinci oldu.


Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan, 6 - 11 Mart tarihleri arasında Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında tüfek ve tabanca dalında yapılan yarışmalarda, yıldız erkeklerde tabancada Yusuf Canbay 68 sporcu arasında Türkiye ikincisi oldu.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan " Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında sporcumuz Yusuf Canbay 68 sporcu içerisinde Türkiye ikincisi olması bizleri oldukça sevindirdi. Sporcumuzu, ailesini ve antrenörümüz Fikret Ünver'i tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi. - MALATYA

Yusuf Canbay, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:22 Kaynak: İHA
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