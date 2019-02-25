Son Dakika Haberleri: Havalı Tabanca atışında Birinci Oldular

Havalı Tabanca atışında Birinci Oldular

40 dakika önce

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Fedarasyonu ve Spor İl Müdürlüğü il genelinde okullar arası havalı tabanca müsabakası düzenledi.

Havalı Tabanca atışında Birinci Oldular, System.String[]

Müsabakada Meriç Çetiner genç ekkekler il birincisi olurken, Fatma Nur Çetiner Genç Kızlar il birincisi oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Fedarasyonu ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen havalı tabanca müsabakasında genç kızlar Kırıkkale birincisi Fatma Nur Çetiner, Genç erkekler Kırıkkale birincisi ise Meriç Çetiner oldu. Yarışmanın ikinci ayağı; Türkiye okullar arası takım müsabakası 1 Martta Sakarya'da düzenlenecek. Üçüncü ayağı;ferdi Türkiye geneli müsabakaları ise Mersin'de düzenlenecek.

Genç Sporcular Meriç ve Fatma Nur Çetiner'in Babaları Ferrruh Çetiner, Çocuklarının başarısı ile gurur duyduğunu ifade etti. Çetiner, "Silahı ile nam salmış Kırıkkale'mizden böyle sporcuların çıkması son derce gurur verici ve anlamlıdır. Türkiye genelinde ve yurt dışında temsil etmelerini canı gönülden isterim. Bu spor dalı ile ilgili gerekli mercilerin destek ve yardımlarını bekliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:44 Kaynak: Bültenler

Meriç, Türkiye, Güncel
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