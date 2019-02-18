Havalı Tüfekle Oynarken Arkadaşını Yaraladı
1 saat önce
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde havalı tüfekle oynayan çocuk, tüfeğin kazara ateş alması sonucu arkadaşını yaraladı.
Sakarya
'nın Pamukova
ilçesinde havalı tüfekle oynayan çocuk, tüfeğin kazara ateş alması sonucu arkadaşını yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Mekece
Mahallesi'nde yaşayan Eren F. (13), oyun oynadıkları sırada elindeki havalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu, arkadaşı Abdullah T'yi (13) sol koltuk altından yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma
ekiplerince ifadesi alınan Eren F, ailesine teslim edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:21 Kaynak: AA
Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti
6 Yaşındaki Çocuk, Tırmanma Parkurundan Aşağı Düştü! O Anlar Kamerada
AK Parti Genel Merkezi Önünde Silah Sesleri
Son Dakika! Van'da Korkutan Deprem!