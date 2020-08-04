Havalı tüfekle vurulan kedinin omuriliğinde saçma bulundu - Son Dakika

Havalı tüfekle vurulan kedinin omuriliğinde saçma bulundu

ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde, arka ayağını kullanamadığı için araç çarptığı düşünülerek, veterinere götürülen 'Şöhret' isimli kedinin, havalı tüfekle vurulduğu ortaya çıktı.

Havalı tüfekle vurulan kedinin omuriliğinde saçma bulundu, System.String[]

ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde, arka ayağını kullanamadığı için araç çarptığı düşünülerek, veterinere götürülen 'Şöhret' isimli kedinin, havalı tüfekle vurulduğu ortaya çıktı. Çekilen röntgeninde omuriliğinde saçma tespit edilen kedinin ameliyat edileceğini belirten veteriner Murat Kurt, "Tedavisi için Ankara ya da İstanbul'daki omurilik cerrahisinde iyi olan meslektaşlarımıza yönlendireceğiz" dedi.

Beylikova ilçesinde avukatlık yapan Buket Ünlü Hatip'in bürosuna gelen kız çocuğu, 1 yaşındaki Tekir cinsi dişi kedisine araç çarptığını ve arka ayağını kullanamadığını söyleyerek, yardım istedi. Hatip, kediyi tedavi ettirmek için Eskişehir'deki veteriner kliniğine getirdi. Veteriner Murat Kurt, kediyi muayene ettikten sonra çektiği röntgeninde omuriliğine saplanmış havalı tüfek saçması olduğunu gördü. Kedi, İstanbul ya da Ankara'daki omurilik cerrahisinde uzman veterinerler tarafından ameliyat edilmeyi bekliyor.

'SAÇMA RİSKLİ BÖLGEDE'Çekilen röntgende kedinin omuriliğine saplanmış havalı tüfek saçmasının tespit edildiğini ve saçmanın riskli bölgede olması nedeniyle belki ameliyat dahi olamayacağını belirten Murat Kurt, "Bu kedimiz bize Eskişehir'in Beylikova ilçesinden geldi. Orada kendisine bakan bir kız çocuğunun kedisiymiş. Hem dışarı hem de içeri giden bir kedi. Bir gün eve geri geldiğinde arka ayağının tutmadığını fark etmişler. Buket hanım kediyi bizim kliniğimize getirdi. Trafik kazası olduğu düşünülmüş. Ama burada çektiğimiz röntgende omuriliğine 1 adet havalı tüfek mermisi isabet etmiş. Bunun tedavisi için de Ankara ya da İstanbul'daki omurilik cerrahisinde iyi olan meslektaşlarımıza yönlendireceğiz. İnşallah yapılacak işlemlerden sonra sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Riskli bir bölgede, belki ameliyat olamayabilir. Yaşamının kalan kısmını engelli bir kedi olarak geçirebilir. Ama tıp baya bir gelişti. İnşallah bu arkadaşımızı sağlığına kavuştururlar" dedi.'HAVALI TÜFEKLER ÇOK KOLAY TEMİN EDİLEBİLİYOR'Kediyi tedavi ettirmek için Eskişehir'deki veteriner kliniğine getiren avukat Buket Ünlü Hatip ise havalı tüfeklerin çok kolay temin edilebildiğine dikkat çekerek, en kısa sürede hayvan hakları yasasının çıkması gerektiğini söyledi. Kediye 'Şöhret' ismini verdiklerini belirten Hatip, şöyle konuştu:

"Bu arkadaşımızla arife günü tanıştık. Benim ofisime bir kız çocuğu getirdi. Kedisine araba çarptığını ve çok canının yandığını söyledi. Benden veteriner konusunda yardımcı olmamı istedi. Ben de arkadaşımın kliniğine getirdim. Hayvan ağrıları nedeniyle ağlıyordu. Röntgen sonuçlarında kedinin omuriliğinde bir kurşun olduğunu söylediler. Hepimiz çok üzüldük. Merhamet duygularının yoğunlaştığı bu bayram günlerinde biz bayram sabahı vurulan hayvan haberiyle karşılaştık. Havalı tüfekle vurulmuş. Havalı tüfek 18 yaşını dolduran, kimliğini ibraz eden herkes tarafından av dükkanlarından temin edebiliyor. Bunu vuran arkadaş çok şanslı bir arkadaş. Neden şanslı arkadaş? Çünkü kendisinde vicdan yok. Vicdan azabı çekmeyecek. Kimin vurduğunu da bilmiyoruz zaten. Hayvan hakları yasası hala gündemde. Bu kedi, bundan sonra büyük bir ihtimalle engelli olarak yaşamına devam edecek. İnsan şiddetine uğramış bir kedi olmasına rağmen kendisini sevdirmek için neler yapıyor. Adını 'Şöhret' koyacağız. 'Şöhret'e dua edelim ve hayvan hakları yasası geçsin ve 'Şöhret' de sağlığına kavuşsun."


Beylikova, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 10:13

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Havalı tüfekle vurulan kedinin omuriliğinde saçma bulundu - Son Dakika
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