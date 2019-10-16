Havalimanı Başmüdürü ve Garnizon Komutanı'na ziyaret

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Havalimanı Başmüdürü ve Garnizon Komutanını makamında ziyaret etti.



Havalimanı Başmüdürü Mehmet Kaya'ya ve Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan'a gerçekleşen nezaket ziyaretinde Milas Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çayırlı ve Hüseyin Çöllüoğlu da hazır bulundu.



Ziyarette Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Belediyesi olarak şu ana kadar olduğu gibi şimdi de Milas'ın gelişmesi ve tanıtımı ile ilgili kendileriyle ortak çalışma ve işbirliği içerisinde olmayı arzuladıklarını belirterek, halkın duyarlılığı ve kurumların çözümlere yönelik olarak işbirliği içerisinde çalışmasıyla tüm sorunların aşılacağına inandıklarını ifade etti.



Havalimanı Başmüdürü Mehmet Kaya ve Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Milas Belediye başkanı Muhammet Tokat'a teşekkür etti.



Ziyaret toplu fotoğraf çekimi sonrası son buldu. - MUĞLA