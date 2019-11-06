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Son Dakika Güncel Havalimanı çalışanları halayda buluştu

Havalimanı çalışanları halayda buluştu

8 saat önce

Hakkarinin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyübi Havalimanı çalışanları bu sefer halayda buluştu.

Havalimanı çalışanları halayda buluştu, System.String[]

Hakkarinin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyübi Havalimanı çalışanları bu sefer halayda buluştu.


Yeni Mahalle'de bulunan Selahattin Eyyübi Havalimanında çalışan Nuran İrge ve Hasan Özpazar, tanışarak hayatlarını birleştirdi. İrge ve Özpazar çiftinin Göngür Mahallesi'ndeki bir salonda düzenledikleri görkemli düğüne çok sayıda davetli katıldı. İrge ve Özpazar'ı yalnız bırakmayan iş arkadaşları, gün boyunca halay çekerek oynadılar.


Çiftin düğününe katılan Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı Müdürü Sezgin Değirmenci, çalışanlarının mutluluklarına ortak olmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Bizde bugün onları mutlu günlerinde yalnız bırakmadık. Çiftimize mutluluklar diliyorum" dedi.


İrge ve Özpazar çifti ise, çok mutlu olduklarını belirterek, "Her gün aynı mesleği paylaşan arkadaşlarımızı bu mutlu günümüzde görmekten çok mutluyuz. Çünkü sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadılar. Başta Havalimanı Müdürümüz Sezgin Değirmenci olmak üzere tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Selahattin Eyyübi, Yeni Mahalle, Yüksekova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:11 Kaynak: İHA
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