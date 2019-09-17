Son Dakika Haberleri: (havalimanı çevresinden izleyenlerin görüntüsüyle) teknofest'te solotürk'ten nefes kesen gösteri.
Son Dakika Güncel Haber

(havalimanı çevresinden izleyenlerin görüntüsüyle) teknofest'te solotürk'ten nefes kesen gösteri.

1 saat önce

Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA "SOLOTÜRK", TEKNOFEST'19 açılış töreninin ardından Atatürk Havalimanı'nda gösteri yaptı.

(havalimanı çevresinden izleyenlerin görüntüsüyle) teknofest'te solotürk'ten nefes kesen gösteri., System.String[]
Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA
"SOLOTÜRK", TEKNOFEST'19 açılış töreninin ardından Atatürk Havalimanı'nda gösteri yaptı.
Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Güner kullandığı SOLOTÜRK'ün gösterisi festivaldekiler tarafından yoğun ilgi gördü. Uçağın yakın uçuşları ve akrobatik hareketleri alkış aldı.

Görüntü Dökümü:
-SOLOTÜRK gösterisinden görüntüler
-Havalimanı çevresinde izleyenler
-Detaylar


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesi Sultanbeyli için metro startını verdi
İBB'nin iştiraki Medya AŞ'ye personel alınacak Şort giyen kıza hakaret edip darp eden sanığa 5 ay 25 gün hapis cezası Adnan Oktar'dan mal varlığı sorusuna yanıt: Tek bir malım, mülküm hiçbir şeyim yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 18:42:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (havalimanı çevresinden izleyenlerin görüntüsüyle) teknofest'te solotürk'ten nefes kesen gösteri.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]