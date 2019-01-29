Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı Yapıldı
7 dakika önce
Çorlu Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı, Çorlu Havaalanı'nın da mülki amiri olan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı başkanlığında gerçekleştirildi.
Çorlu
Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı, Çorlu Havaalanı'nın da mülki amiri olan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı
başkanlığında gerçekleştirildi.
Çorlu Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantı, Kaymakam Sarılı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ) Çorlu Havaalanı yetkilileri de katıldılar. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:05 Kaynak: İHA
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