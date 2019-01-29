Son Dakika Haberleri: Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı Yapıldı

7 dakika önce

Çorlu Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı, Çorlu Havaalanı'nın da mülki amiri olan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı başkanlığında gerçekleştirildi.

Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Çorlu Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı, Çorlu Havaalanı'nın da mülki amiri olan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı başkanlığında gerçekleştirildi.

Çorlu Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantı, Kaymakam Sarılı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çorlu Havaalanı yetkilileri de katıldılar. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:05 Kaynak: İHA

Cafer Sarılı, Çorlu, Güncel
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