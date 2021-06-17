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Havalimanı inşaatı işçilerine aşılama - Son Dakika

Havalimanı inşaatı işçilerine aşılama

17.06.2021 14:51

- Havalimanı inşaatı işçilerine aşılama Tokat Havalimanı inşaatında çalışan işçiler mobil ekiplerce aşılandı.

- Havalimanı inşaatı işçilerine aşılama

TOKAT - Tokat Havalimanı inşaatında çalışan işçiler mobil ekiplerce aşılandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerinde aşı uygulamasının başlayacağı açıklamalarının ardından mobil ekipler yerinde Covid-19 aşı uygulamasına başladı. Tokat'ta, Havalimanı inşaat şantiyesinde mobil ekiplerce aşılama çalışması yapıldı. Yaklaşık 100 işçinin kısa sürede aşı işlemleri tamamlandı İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hacı Ahmet Sümbül, aşılamanın salgınla mücadelede en önemli basamaklardan birisi olduğuna dikkat çekti. Üretimin devamlılığını sekteye uğratmamak için mobil ekipler tarafından aşı uygulamasına başladıklarını ifade eden Sümbül, "İlimizde bir günde 8 bin 500 doz aşı uygulandı. Şu anda günlük 26 bin doz aşı kapasitesine sahibiz. Bu yüksek kapasite ile vatandaşlarımız bugün randevu alıp bugün aşı olma imkanına sahiptir" dedi.

Tokat'ta mobil ekiplerin ilk olarak hava limanı şantiyesinde aşılama yaptığını belirten Sümbül, " Tokat havaalanı inşaatının şantiyesine geldik, ekiplerimiz yerinde aşı yapıyor. Hava limanından sonra sanayi bölgelerinde, işçilerin yoğun olduğu yerlerde planlamamızı yaptık. Her gün birkaç yere gidip aşılayacağız. Hem hastanelerin yükünü azaltacağız hem de hizmet aksamayacak. Bizim vatandaşlarımızdan ricamız mümkün olduğu kadar erken aşı olsunlar ki ülke olarak bu salgını yenelim. Maskeleri çıkartıp en azından rahat bir yaz geçirelim" dedi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik ise işçilerin çalıştıkları yerlerde aşılanmasının iş gücü kaybı yaşanmaması adına önemli olduğunu kaydetti. Sağlık Müdürlüğünün hızlı bir şekilde aşılama çalışmalarına başladığını ifade eden Başkan Çelik, "Şu anda bütün işletmeler aşılama için 'bize gelin' noktasında büyük bir beklenti içerisinde. Aşılama çalışmaları yoğun bir şekilde devam edecek. Ben bakanlığımıza sağlık müdürlüğümüze bu özverili çalışmalarından dolayı, işletmelerimize de duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Havalimanı inşaatı işçilerine aşılama
Havalimanı inşaatı işçilerine aşılama
Havalimanı inşaatı işçilerine aşılama
Havalimanı inşaatı işçilerine aşılama

Tokat Havalimanı, Fahrettin Koca, İnşaat, Tokat, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Havalimanı inşaatı işçilerine aşılama - Son Dakika


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