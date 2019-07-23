Havalimanı işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı
23 dakika önce
Kemerburgaz yolunda havalimanı işçilerini taşıyan servis midibüsü kaza yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:35 Kaynak: İHA
Kemerburgaz yolunda havalimanı işçilerini taşıyan servis midibüsü kaza yaptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, 12 işçi ise yaralandı. Kaza, Kemerburgaz yolu İhsaniye
mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul
Yeni Havalimanı çalışanlarını taşıyan Yaşar Özdemir
idaresindeki 34 LCL 033 plakalı servis midibüsü, Ekrem Yıldırım idaresindeki 16 BH 293 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle işçi servisinde bulunan 12 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşlar 112 acil servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken 16 BH 293 plakalı otobüsün boş olması daha büyük bir faciayı önledi. Kaza yerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
(Serdar Ünal/İHA)
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