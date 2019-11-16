Havalimanı operasyonlarında uyuşturucu ve elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 150 gram kokain ele geçirilirken, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 13 bin paket elektronik sigara tütününe el konuldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan NarkoKim Bölge Amirliği personelince, Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı başta olmak üzere bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden risk analizi çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu çalışmalar sonucu, Kolombiya-Panama-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolculardan bir Türk vatandaşı, uyuşturucu kaçakçılığı yönüyle şüpheli olarak değerlendirildi.

Hava Takip Sistemi ile izlemeye alınan uçağın İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından yanaştığı körükte Gümrük Muhafaza ekiplerince pasaport kontrolü yapılarak, şüpheli şahıs tespit edildi. Şahsın seyahat ettiği uçaktaki valizleri, bagaj x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpekler kullanılarak incelendi.

Narkotik köpeklerinin aşırı tepki verdiği valizlerden birinin açılmasıyla kapak bölümü ve astarının arasına gizlenmiş 2 kilo 150 gram kokain bulundu. Uyuşturucuyu valizinde taşıyan şahıs gözaltına alındı.

Esenboğa'da kaçak tütüne el konuldu

Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen Ukrayna uyruklu 4 kişi riskli görüldü.

Uçaktan indikleri andan itibaren takibe alınan şahıslar, "Gümrüğe tabi eşyam yoktur" anlamına gelen yeşil hattan geçerek yolcu salonundan çıkış yapacakları sırada ekipler tarafından durduruldu. X-ray taramasına sevk edilen şahısların valizlerinde şüpheli yoğunluk saptandı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince açılan valizlerde 13 bin paket elektronik sigara tütünü olduğu tespit edildi. Kaçak tütüne el konuldu.