Son Dakika Haberleri: Havalimanı oteli, 3 gün yüzde 100 dolu

Havalimanı oteli, 3 gün yüzde 100 dolu

13 dakika önce

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, havalimanı oteli YOTEL'in 5-6- 7 Nisan'da yüzde 100 doluluk oranı ile çalışacağını söyledi.

Havalimanı oteli, 3 gün yüzde 100 dolu, System.String[]
İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, havalimanı oteli YOTEL'in 5-6- 7 Nisan'da yüzde 100 doluluk oranı ile çalışacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:07 

CEO, 7 Nisan, Ekonomi
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