Havalimanı oteli, 3 gün yüzde 100 dolu
13 dakika önce
İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, havalimanı oteli YOTEL'in 5-6- 7 Nisan'da yüzde 100 doluluk oranı ile çalışacağını söyledi.
İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, havalimanı oteli YOTEL'in 5-6- 7 Nisan
'da yüzde 100 doluluk oranı ile çalışacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:07
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