Son Dakika Haberleri: Havalimanı Otoparkında Açık Bırakılan Lüks Cipte Yüklü Miktarda Para Bulundu

Havalimanı Otoparkında Açık Bırakılan Lüks Cipte Yüklü Miktarda Para Bulundu

14 dakika önce

ATATÜRK Havalimanı otoparkında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptığı rutin kontroller sırasında, kapısının açık olduğu fark edilen lüks bir cipte, yüksek miktarda çek ve yaklaşık 70 bin lira değerinde Türk Lirası ile döviz bulundu.

Havalimanı Otoparkında Açık Bırakılan Lüks Cipte Yüklü Miktarda Para Bulundu, System.String[]
ATATÜRK Havalimanı otoparkında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptığı rutin kontroller sırasında, kapısının açık olduğu fark edilen lüks bir cipte, yüksek miktarda çek ve yaklaşık 70 bin lira değerinde Türk Lirası ile döviz bulundu. Polis gözetiminde tutanak altına alınan para ve çekler sahibine teslim edilmek üzere kayıp eşya ofisine teslim edilirken, yetkililer de araç sahibine ulaşmaya çalışıyor. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Havalimanı İç Hatlar Otoparkı'nda görev yapan TAV Özel Güvenlik personeli, bugün yaptıkları rutin kontroller sırasında lüks bir cipin kapılarının kilitlenmediğini tespit etti. Bunun üzerine 34 BRL 40 plakalı lüks marka beyaz bir cipi kontrol eden güvenlik görevlileri bagajda ağzı açık bir çanta buldu. Ardından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Çantada yapılan incelemede çok sayıda çek ile Türk Lirası ve yüksek miktarda dövizden oluşan nakit para çıktı. Yapılan sayımda, 2 milyon 740 bin Lira değerinde çek, 34 bin 925 Türk Lirası, 5 bin 915 dolar, 25 Euro ve 866 Moldova Leyi çıktı. Ayrıca tutanakta bir adet pasaport, 2 adet güneş gözlüğü, araç ruhsatı da kayıp altına alındı.

CİPİN CAMINA NOT BIRAKILDI

Araç sahibinin bulunması için harekete geçen görevliler, önce terminal içerisinde anons yaptırdı. Ancak sonuç vermemesi üzerine çanta ve içindekiler tutanak altına alındıktan sonra TAV Kayıp Eşya Ofisine teslim edildi. Görevliler aracın camına da konuya ilişkin bir not bıraktı.

Öte yandan polisin, yaptığı incelemede araç sahibinin B.N olduğu tespit edildi. Henüz ulaşılamayan B.N.'nin aracını otoparka bıraktıktan sonra kilitlemeyi unuttuğu şeklinde değerlendiriliyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:41 Kaynak: DHA

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