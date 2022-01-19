Havalimanı personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Şırnak'ta havalimanı personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında görevli temizlik personelinin bulunduğu sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, kar nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cizre-İdil kara yolunun 13. kilometresinde devrildi.
Kazada 5 kişi yaralandı.
İdil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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