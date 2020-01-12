Havalimanı polisinden kaçakçılara operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havalimanı polisinden kaçakçılara operasyon - Son Dakika

Havalimanı polisinden kaçakçılara operasyon

6 saat önce

Polis ekiplerince elektronik sigara filtresi kaçakçılarına yardım eden havalimanı çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince elektronik sigara filtresi kaçakçılarına yardım eden havalimanı çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Havalimanı çalışanlarının suçüstü yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarıyla alakalı yapılan risk-analiz çalışmaları kapsamında 8 Ocak günü saat 22.50 uçağıyla gelen iki şahsın KKTC'den bin 470 paket elektronik sigara filtresi getirdikleri tespit edildi. Şahısların, getirdikleri filtreleri 4 valiz içerisinde Sefa G. isimli havalimanı çalışanına verdikleri belirlendi. Bunun üzerine Sefa G. isimli şahıs takibe alındı. Sefa G.'nin, asansörü yarıya kadar indirip valizleri gümrüksüz alana aktardığı, Oğuzhan O. isimli şahsın ise Sefa G.'nin gümrüksüz alana aktardığı valizleri bagaj arabasına yüklediği anlaşıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Sefa G. ve Oğuzhan O. valizlerle birlikte suçüstü yakalandı. Çalışmaların devamında Enes Ekrem S. isimli havalimanı çalışanın da aynı yöntemle kaçakçılık olaylarına karıştığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen Sefa G., Enes Ekrem S. ve Oğuzhan O. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Öte yandan, zanlıların suçüstü yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

(Sadık Kahraman/İHA)

Havalimanı polisinden kaçakçılara operasyon

İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu, şehir hastanesine yapılan metro ihalelerini iptal edince Erdoğan talimat verdi
Kanal İstanbul'a tepki gösterenler el ele verip zincir oluşturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı

Son Dakika Haberleri
19:18 Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, İran'da - Katar Emiri Hamad es-Sani - Son Dakika
19:18 İsrail'deki insan hakları kuruluşu Filistinli çocuklara yönelik polis ihlallerini belgeledi - Son Dakika
19:18 Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
19:15 Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, İran'da - İran Cumhurbaşkanı Ruhani - Son Dakika
19:14 Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika
17:48 Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Son Dakika
16:49 Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 19:20:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Havalimanı polisinden kaçakçılara operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]