Havalimanı Şantiye Alanındaki Otobüsler Suya Gömüldü

Havalimanı şantiye alanındaki otobüsler suya gömüldüİSTANBUL - İstanbul'da geceden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yeni havalimanı ana şantiye alanında bulunan otobüsler suya gömüldü.

Havalimanı şantiye alanındaki otobüsler suya gömüldü



İSTANBUL - İstanbul'da geceden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yeni havalimanı ana şantiye alanında bulunan otobüsler suya gömüldü.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış, çeşitli bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Arnavutköy sınırları içerisinde bulunan İstanbul Havalimanı ana şantiye alanının bulunduğu bölge de sular altında kaldı. Şantiyenin hemen alt bölümünde bulunan otopark alanındaki araçların sulara gömüldüğü görüldü.

Yaşanan su baskını işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Görüntülerde bir işçinin sulara gömülen aracın üzerine çıkarak yardım beklemesi dikkat çekti.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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