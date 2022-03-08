HAVALİMANI TAKSİNİN YÜKSEK LİSANSLI ŞOFÖRÜ KÜBRA - Son Dakika
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HAVALİMANI TAKSİNİN YÜKSEK LİSANSLI ŞOFÖRÜ KÜBRA

08.03.2022 15:51

ANTALYA'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ziyaret ettiği taksi durağında karşılaştığı 27 yaşındaki taksi şoförü Kübra Kaya, Hayalim üniversitede akademisyen olmaktı.

ANTALYA'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ziyaret ettiği taksi durağında karşılaştığı 27 yaşındaki taksi şoförü Kübra Kaya, Hayalim üniversitede akademisyen olmaktı. Tabi şu an devam ediyorum çalışmalara ama birazcık daha zor gibi dedi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, her gün yüzlerce uçağın inip kalktığı ve yaz aylarında milyonlarca turistin Antalya'ya ilk tanıştığı havalimanında taksi esnafını ziyaret etti. Taksi esnafıyla kahvaltı yapan Başkan Uysal, Antalya Havalimanı'nda çalışan taksicilerin kentin tanıtımında büyük önemi olduğunu söyledi. Gelen misafirlerimiz ilk intibayı sizden alıyor diyen Başkan Uysal, şunları söyledi

Yaptığınız iş o kadar önemli ki o yüzden sizlere ayrı bir bakış açımız var. Zaten taksici esnafımızla çok iç içeyiz. Kanunlar el verdiği çerçevede maksimum ne yapabiliriz, hep onu düşünegeldik. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Güler yüzünüz için teşekkür ediyorum. Daha nice böyle güzel baharlarda, omuz omuza, yan yana günlerimiz olsun.

BABA MESLEĞİ

Başkan Uysal, ziyaret ettiği taksi durağında taksicilik yapan Kübra Kaya ile tanıştı. Üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okuduğunu, üstüne yüksek lisans yaptığını anlatan Kaya, bir ara dil öğrenmek için İngiltere'ye gittiğini de söyledi. Pandemi nedeniyle iş bulamadığını söyleyen Kaya, baba mesleği taksiciliği yapmaya başladığını anlattı. Kaya, 'Hayalim üniversitede akademisyen olmaktı. Tabi şu an devam ediyorum çalışmalara ama birazcık daha zor gibi. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum ama olmazsa da bu şekilde babama yardım ederek geçiniyorum diye konuştu.

HAVALİMANI TAKSİNİN YÜKSEK LİSANSLI ŞOFÖRÜ KÜBRA
HAVALİMANI TAKSİNİN YÜKSEK LİSANSLI ŞOFÖRÜ KÜBRA
HAVALİMANI TAKSİNİN YÜKSEK LİSANSLI ŞOFÖRÜ KÜBRA

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Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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