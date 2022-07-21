İstanbul Havalimanına giden ana yollardan Fatih Caddesi'nde dün akşam saatlerinde hayvan sürüsü caddeyi kapattı. Büyükbaş hayvanları cadde ortasında gören ve ilerleyemeyen araç sürücüleri şaşkınlıklarını koruyamadı. O anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Havalimanı yolunda hayvan sürüsü trafiği kapattı - Son Dakika

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