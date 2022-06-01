Havalimanı yolunda tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Havalimanı yolunda tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada

01.06.2022 09:53

İstanbul Havalimanı yolunda iki motosikletin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul Havalimanı yolunda iki motosikletin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde motosikletlilerden birinin tek teker üzerinde hızla ilerlediği diğerinin ise onu telefon ile kaydetmeye çalıştığı görüldü.

Olay, dün İstanbul Havalimanı - Çatalca yolunda meydana geldi. Öğle saatlerinde iki motosiklet sürücüsü otoyol üzerinde iki şeridi de kapatarak tehlikeli şekilde ilerlemeye başladı. Motosiklet sürücülerinden biri tek teker üzerinde tehlikeli hareketler yaparken diğeri ise onu kayıt altına almaya çalıştı. Motosikletlerin plakalarının kapalı olduğu da görüldü.

(Batuhan Toprak - İHA)

Havalimanı yolunda tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada
Havalimanı yolunda tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada
Havalimanı yolunda tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada
Havalimanı yolunda tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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