Havalimanı yolunda tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada

İstanbul Havalimanı yolunda iki motosikletin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde motosikletlilerden birinin tek teker üzerinde hızla ilerlediği diğerinin ise onu telefon ile kaydetmeye çalıştığı görüldü.

Olay, dün İstanbul Havalimanı - Çatalca yolunda meydana geldi. Öğle saatlerinde iki motosiklet sürücüsü otoyol üzerinde iki şeridi de kapatarak tehlikeli şekilde ilerlemeye başladı. Motosiklet sürücülerinden biri tek teker üzerinde tehlikeli hareketler yaparken diğeri ise onu kayıt altına almaya çalıştı. Motosikletlerin plakalarının kapalı olduğu da görüldü.

(Batuhan Toprak - İHA)