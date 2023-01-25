HAVALİMANINA ANNESİNİ KARŞILAMAYA GELİNCE YAKALANDI - Son Dakika
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HAVALİMANINA ANNESİNİ KARŞILAMAYA GELİNCE YAKALANDI

25.01.2023 12:35

DOLANDIRICILIK suçlarından hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan Mahir Acımış, Romanya'ya kaçış planı yaparken 'Gel seni son kez göreyim' dediği annesini karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

DOLANDIRICILIK suçlarından hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan Mahir Acımış, Romanya'ya kaçış planı yaparken 'Gel seni son kez göreyim' dediği annesini karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri terminal içi yaptığı denetimlerde havalimanına gelen bir kişiden şüphelendi. Polis kimlik istemesi üzerine Mair Acımescu iki adet sürücü belgesi ve Romanya pasaportu ibraz etti. Güvenlik güçleri ibraz edilen belgelerinin sahte olduğunu şüphelenmesi üzerine yolcuyu parmak izi kontrolüne götürdü. Burada yolcunun Romanya vatandaşı Mair Acımescu olmadığı ve ibraz ettiği belgelerin sahte olduğu ortaya çıktı. Yapılan kontrollerin ardından şüphelinin Mahir Acımış olduğunu ortaya çıktı. Mahir Acımış'ın tefecilik, dolandırıcılık ve sahtecilik gibi 9 ayrı suçtan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

ANNESİNİ İSTANBUL'A ÇAĞIRMIŞ

Gözaltına alınan Mahir Acımış'ın, polise verdiği ifadede annesini karşılamak için İstanbul Havalimanı'na geldiğini söylediği öğrenildi. Üstünde bulunan sahte pasaport ve kimliklerin hakkında bulunan kararını öğrendikten sonra Romanya'ya kaçmak için Türkiye'den temin ettiğini itiraf ettiği belirtildi. Kaçış için hazırlıklarını tamamladığını söyleyen Mahir Acımış, annesini son kez görmek için Adana'dan çağırdığını da söyledi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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İstanbul Havalimanı, Romanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAVALİMANINA ANNESİNİ KARŞILAMAYA GELİNCE YAKALANDI - Son Dakika

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