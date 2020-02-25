Havalimanına Gaziantepli Müdür Yardımcısı atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havalimanına Gaziantepli Müdür Yardımcısı atandı - Son Dakika

Havalimanına Gaziantepli Müdür Yardımcısı atandı

6 saat önce

Uzun zamandır boş olan Gaziantep Havalimanı Başmüdür Yardımcılığına Erzurum Havalimanında Destek Hizmetleri Müdür Vekili olarak görev yapan Gaziantepli Mehmet Sarıbayındır atandı.

Havalimanına Gaziantepli Müdür Yardımcısı atandı, System.String[]

Uzun zamandır boş olan Gaziantep Havalimanı Başmüdür Yardımcılığına Erzurum Havalimanında Destek Hizmetleri Müdür Vekili olarak görev yapan Gaziantepli Mehmet Sarıbayındır atandı.


Başmüdürü Alaattin Kırcı'nın görevden alındığı Gaziantep Havalimanı'na Baş Müdür Yardımcılığı'na atama yapıldı. Erzurum Havalimanı'nda Destek Hizmetleri Müdür Vekili olarak görev yapan Mehmet Sarıbayındır Gaziantep Havalimanı Başmüdür Yardımcılığı'na getirildi.


Yapılan son atamanın ardından ise Havalimanı Başmüdürünün kim olacağı merakla bekleniyor. - GAZİANTEP

Gaziantep Havalimanı, Erzurum Havaalanı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye Atakan'ı konuşurken 8 yaşındaki Aymina, dünya matematik şampiyonu oldu
Rusya'da derse alkollü giren öğretmen masadan düştü, sınıfta uyuyakaldı İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı 10'a yükseldi Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı

Son Dakika Haberleri
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 21:56:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Havalimanına Gaziantepli Müdür Yardımcısı atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]