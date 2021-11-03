Havalimanına giren kaçak göçmenler sınır dışı edildi - Son Dakika

Adana'da aralarında polisten kaçıp havalimanına giren 21 kaçak göçmenin de bulunduğu 120 göçmen sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Bir süre sonra Tatvan'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen tırdan şüphelenen polis, tırı durdurdu. İçinde Aydın K., Hanım A. ve Muharrem K.'nin bulunduğu tırda arama başlatıldı. Polis yaptığı aramada tırın kasasını açtığında 111'i Afganistan, 8'i Pakistan ve 1'i Bangladeşli olduğu öğrenilen 120 kaçak göçmen olduğunu belirledi. Polis bunun üzerine tırı Şakirpaşa Polis Merkezine götürürken, o sırada 21 kaçak göçmen kaçıp Adana Havalimanına girdi. Göçmenler havalimanında kaçmaya çalışırken bir özel uçak da iniş yaptı. Uçak göçmenler nedeniyle pistte durup beklemek zorunda kaldı. Polis ekipleri kısa sürede kaçan 21 kaçak göçmeni yakaladı. Bu anlar da bir cep telefonu tarafından anbean görüntülendi. Yaşanan olay sebebiyle havalimanında uçak seferleri geçici olarak aksadı.

Olayla ilgili inceleme tamamlandıktan sonra kaçak göçmenleri getiren 1'i kadın 3 zanlı gözaltına alındı. 120 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Buradaki işlemlerinin ardından kaçak göçmenler sınır dışı edilecek.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)