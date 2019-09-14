Havalimanına valizle geldi, ortalığı bir birine kattı
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Milas-Bodrum Havalimanı'nda, giden yolcu bölümünde görülen yılan, kısa süreli paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:58 Kaynak: İHA
Milas-Bodrum Havalimanı'nda, giden yolcu bölümünde görülen yılan, kısa süreli paniğe neden oldu.
Milas - Bodrum Havalimanında önceki gün iç hatlar giden yolcu girişinde yılan gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı. Bir turisttin valiziyle geldiği öğrenilen yılanı gören yerli ve yabancı turistler şoka girdi. Çevresinde toplanan kalabalıktan ürken yılanın havalimanı yetkilileri ve itfaiye ekipleriyle birlikte doğaya salındığı öğrenildi. - MUĞLA
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