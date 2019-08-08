Havalimanına yolcu taşıyan Havaist otobüsü yoldan çıkarak yol kenarında meyve satan stantlara çarpıp devrildi. olay yerinde 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var...

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