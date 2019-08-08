Son Dakika Haberleri: Havalimanına yolcu taşıyan Havaist otobüsü yoldan çıkarak yol kenarında meyve satan stantlara...
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Havalimanına yolcu taşıyan Havaist otobüsü yoldan çıkarak yol kenarında meyve satan stantlara...

15 dakika önce

Havalimanına yolcu taşıyan Havaist otobüsü yoldan çıkarak yol kenarında meyve satan stantlara çarpıp devrildi.

Havalimanına yolcu taşıyan Havaist otobüsü yoldan çıkarak yol kenarında meyve satan stantlara..., System.String[]
Havalimanına yolcu taşıyan Havaist otobüsü yoldan çıkarak yol kenarında meyve satan stantlara çarpıp devrildi. olay yerinde 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var... - İSTANBUL
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:47 Kaynak: İHA
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