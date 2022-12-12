Polis intihar ihtimali üzerinde dururken, Beyza T.'nin olaydan önce bir kişiyle cep telefonuyla uzun süre konuştuğu belirlendi. Beyza T.'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu 'nun morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı 'nda korkunç bir olay meydana geldi. İş seyahati için Antalya 'dan İzmir'e gelen, bilişim firması pazarlama müdürü Beyza T. (32), geçen cumartesi akşamı, dönüş için Adnan Menderes Havalimanı'na gitti. Yanındaki 3 arkadaşına uçağa önden gitmelerini, kendisinin arkadan geleceğini söyleyen Beyza T., 2'nci kattaki yolcu bekleme salonundan zemin kata düştü.

Kaynak: DHA

Adnan Menderes Havalimanı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Havalimanında 2'nci kattan düşen genç kadının ölümünde intihar şüphesi! - Son Dakika

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