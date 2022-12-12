Havalimanında 2'nci kattan düşen genç kadının ölümünde intihar şüphesi! - Son Dakika
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Havalimanında 2'nci kattan düşen genç kadının ölümünde intihar şüphesi!

12.12.2022 17:43
Havalimanında 2'nci kattan düşen genç kadının ölümünde intihar şüphesi!

İzmir Adnan Menderes Havalimanında 2'nci kattaki yolcu bekleme salonundan düşen 32 yaşındaki Beyza T. yaşamını yitirdi. Polis, intihar ihtimali üzerinde dururken Beyza T.'nin uzun süre telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda korkunç bir olay meydana geldi. İş seyahati için Antalya'dan İzmir'e gelen, bilişim firması pazarlama müdürü Beyza T. (32), geçen cumartesi akşamı, dönüş için Adnan Menderes Havalimanı'na gitti. Yanındaki 3 arkadaşına uçağa önden gitmelerini, kendisinin arkadan geleceğini söyleyen Beyza T., 2'nci kattaki yolcu bekleme salonundan zemin kata düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Havalimanı güvenlik personelinin durumu ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Beyza T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Antalya uçağında anons yapan polis, Beyza T.'nin arkadaşlarını uçak dışına çıkarıp ifadelerine başvurdu.

OLAYDAN ÖNCE UZUN SÜRE TELEFONLA KONUŞMUŞ

Polis intihar ihtimali üzerinde dururken, Beyza T.'nin olaydan önce bir kişiyle cep telefonuyla uzun süre konuştuğu belirlendi. Beyza T.'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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