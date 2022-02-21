Havalimanında 3,6 kilo altınla yakalanan Sami Boydak'a 10 yıl hapis istemi - Son Dakika

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve ailesi ile umreye gitmek için geldiği Kayseri Erkilet Havalimanı'nda yapılan bagaj kontrolünde 3 kilo 600 gram altın ile 40 bin ve 200 bin TL'lik senetle yakalanan iş insanı Sami Boydak hakkında, 'terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Sami Boydak, 12 Temmuz 2018'de 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşmasında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. 19 Ocak 2019'da ise, eşi ile birlikte umreye gitmek için Erkilet Havalimanı'na gelen Sami Boydak'ın bagaj kontrolünde 3 kilo 600 gram gelen 1425 adet altın ele geçirildi. Ayrıca, biri 40 bin TL, diğeri ise 200 bin TL'lik senet de bulundu. Sami Boydak, '5549 sayılı suç gelirini aklanmasının önlenmesi kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Boydak, sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI İDDİANAME DÜZENLENDİKayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu sonrası, soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen ve ismi Erciyes Anadolu Holding olan, Boydak Holding Yönetim kurulu eski Başkanı Hacı Boydak ile Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın kuzeni olan Sami Boydak hakkında hazırlanan iddianame, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianame kapsamında, Sami Boydak hakkında, 'terörizm finansmanını önleme kanuna muhalefet' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 'ZEKAT VERMEK İÇİN GÖTÜRÜYORUM'Sami Boydak, gözaltına alındıktan sonra verdiği ilk ifadesinde, eşiyle birlikte Suudi Arabistan'da oturma izinleri bulunduğunu belirterek, "Kiraladığımız dört katlı villa evimiz var. Bu evi yaklaşık 2,5 yıl önce kiralamıştım ve bu kira devam ediyor. İkamet sürem 20 gün sonra dolacağından hem ikamet yenileme hem kira bedeli olarak ayrıca bir miktarını ise yardıma muhtaç kimselere zekat olarak vermek için götürüyordum. Altın, Suudi Arabistan'da daha kıymetli olduğu için orada bozduracaktım. Altınlar tamamen kendi tasarruflarım" demişti.LÜKS ARAÇ SAVUNMASI YAPMIŞTISami Boydak, havaalimanından yanında bulunan altınlarla ilgili kendi tasarrufları olduğunu söyleyerek, "Eşim ve kızım ile Suudi Arabistan'a gitmek için saat 15.00 sıralarında Kayseri Havalimanı'na gittik. Burada uçağa binmek için geçiş yaptığımız esnada x-Ray cihazından geçerken, güvenlik görevlileri çantamdaki altınları fark ettiler ve gümrük görevlilerine bilgi verdiler. Üzerimde bulunan söz konusu altınları kendi tasarruflarımla yaklaşık 5-6 yıldır biriktiriyordum. Bunların bir kısmını kendime ait 2 aracı sattığımda, kızımın doğumu ve yaş gününde gelen altınlar ile birlikte iş yerime ait kazancımdan elde ettiğim tasarruflarımı altın olarak değerlendirdim" ifadelerine yer vermişti.Sami Boydak, ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.