Havalimanında 6 bin 500 kayıp eşya kayda geçti - Son Dakika

İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'nda, geçen yıl 6 bin 500 kayıp eşya kayda geçti. Kayıp eşya bürosunda güvenli şekilde muhafaza edilen eşyalardan para kasası, diş protezi, birincilik kupası, fincan ve bebek arabası dikkat çekti. Bir yıl saklama süresi dolan eşyalar, hayır kurumlarıyla deprem ve sel felaketi mağdurları için bağışlanıyor.

Yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan İzmir'e hava yoluyla gelen milyonlarca yolcu, Adnan Menderes Havalimanı'nı kullanıyor. Yolcuların bir kısmı, yanlarında getirdikleri bavul, çanta ya da ziynet eşyalarını havalimanı içerisinde unutabiliyor. Bu eşyalar havalimanı idaresince kayıp eşya bürosunda muhafazaya alınıp, tutanak tutuluyor. Çoğunlukla valiz ve çantaların bulunduğu kayıp eşya bürolarında, güvenlik personeli bekletiliyor ve izinsiz kimsenin girişine izin verilmiyor. Bir yıl boyunca muhafaza edilen eşyalar, eğer sahibi çıkmazsa, başta hayır kurumları olmak üzere doğal afetlerden etkilenenlere bağışlanıyor.

2019 yılında 11 bin kayıp eşya kaydı oluşturulurken, geçen yıl pandemi nedeniyle uçuşların kısıtlanmasından dolayı bu rakam 6 bin 500'e kadar düştü. Kayıp eşya bürosunda, gözlük, şarj aleti, kulaklık, baston, bebek arabası, giysi, para kasası, dambıl, diş protezi, cep telefonu ve fotoğraf makinesi gibi eşyalar dikkat çekti.'STRESTEN UNUTUYORLAR'Birçok eşyanın uçağa gecikme stresinden dolayı unutulduğunu söyleyen İzmir Adnan Menderes Havalimanı Terminal İşletmecisi TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı , "Burada terminal içerisinde işlettiğimiz kayıp eşya ofisi, bizim iç hat ve dış hat terminallerinde unutulan ve kaybedilen eşyaları barındırdığımız yer. Genelde uçak içlerine karışmıyoruz, bunlar havayolları ve yer hizmetleri kuruluşlarının kendi kayıp bagaj ofislerinde idame ettiriliyor. Oldukça yüksek bir kayıp buluntu eşya oranı var. Çünkü çok stresli bir ortam yolcular için, uçağa binilecek, geç kalınacak gibi bir ortam var. Yolcularımız anahtardan tutun gereksiz bagajlarına, cüzdanlara, kemerlere kadar birçok malzemeyi unutuyor. Biz bunların hepsini kayıp eşya ofisimize alıyoruz. Gerek web sitelerimizde gerek danışmalarımızda kayıp eşya büromuzun telefon numaraları mevcut. Yolcumuz herhangi bir malzemesini unuttuğunda bu numaralardan bize ulaşıp sorgulama yapabiliyor. Gelip kendisi teslim alabiliyor" diye konuştu.'BAĞIŞLIYORUZ'Eşyaların bir yıl beklendikten sonra hayır kurumlarına bağışladığını belirten Balcı, "Yaklaşık 1 yıl kadar burada saklama süremiz var. Bu bekleme süresinden sonra, artık sahibi çıkmayacağı için unutulan bu eşyaları İzmir Adnan Menderes Havalimanı olarak çeşitli hayır kurumlarına bağışlayarak değerlendiriyoruz. İhtiyacı olan birçok hayır kurumu var. Ayrıca gerek sel, deprem gibi doğal felaketler yaşandığında çok fazla ihtiyaç olan ürünleri, buradan temin ediyoruz. Özellikle çok fazla bebek arabası, baston gibi unutulan malzemeler olduğu için, gerçekten bu hayır kurumlarında ihtiyacı olan, tüm vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. İzmir depreminde yüklü miktarda bekleme süresi geçen ürünleri bağış yaptık. Ümit ediyoruz ki, gerçekten işe yaramıştır" dedi.'PANDEMİ NEDENİYLE KAYIP EŞYA ORANI DÜŞTÜ'

Koronavirüs salgınından dolayı ara verilen uçuşlar nedeniyle 2020 yılında unutulan eşyaların oranının düştüğünü belirten Balcı, "2019 yılında toplamda hem iç hem dış hat terminallerinde 11 bin buluntu eşyamız oldu. 2020 yılında pandemi nedeniyle düşen yolcu sayılarıyla da doğru orantılı olarak, bu rakam da düştü. 2020 yılında yaklaşık 6 bin 500 buluntu eşyamız var. Unutulan en ilginç eşyalar, TIR lastiğinden tutun, plaka çerçevesine kadar oldukça çeşitli bir yelpaze. İnsanlar, uçağa sığdıramadıkları veya ek olarak buna ödemeleri gereken değer, malın ederinden daha fazlaysa, genelde, burada bırakmayı tercih ediyorlar ama oldukça renkli bir yelpaze" ifadelerini kullandı.