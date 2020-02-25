HAVALİMANINDA 7/24 MAHKEME (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel HAVALİMANINDA 7/24 MAHKEME (1) - Son Dakika

HAVALİMANINDA 7/24 MAHKEME (1)

6 saat önce

ADALET Bakanlığı yurtdışına çıkış ve girişlerde yaşanabilecek gözaltına alınma, hak ihlallerini önleme ve suçla etkin mücadele için havalimanlarına nöbetçi mahkemeler kurmaya başladı.

HAVALİMANINDA 7/24 MAHKEME (1), System.String[]

İstanbul DHA- ADALET Bakanlığı yurtdışına çıkış ve girişlerde yaşanabilecek gözaltına alınma, hak ihlallerini önleme ve suçla etkin mücadele için havalimanlarına nöbetçi mahkemeler kurmaya başladı. İlk uygulama yeni İstanbul Havalimanı'nda hayata geçti.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş yeni uygulama ile ilgili bilgi verdi.

Memiş, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Havaalanına açtığı ek hizmet binasında 3 savcının görev yaptığını belirtti.

Haydar Memiş, 15 günde 200 dosya bakıldığını açıklarken önümüzdeki dönemde 4 bin dosyaya bakılabileceği kaydetti.

Memiş, savcılar için yatakhane de olduğunu ifade ederken uygulamanın terör suçlularını kapsamadığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Odadan görüntü

-Savcının açıklamaları

-Detaylar


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:33 Kaynak: DHA
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