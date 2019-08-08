Son Dakika Haberleri: Havalimanında bal arısı operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Havalimanında bal arısı operasyonu

7 dakika önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arısı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arısı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 18 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden Ürdün'e gidecek Ürdün uyruklu iki yolcunun üst ve valizinde arama yaptı.
Yapılan aramada 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arısı ele geçirildi. Muhafaza altına alınan arılar, Arı Yetiştiriciliği Birliğine teslim edildi.
Ürdün uyruklu Muhammet Abdullah Issa O. (45) Shehab Mazın A. (35) gözaltına alındı.
Kaçakçılık kanununa muhalefetten adli işlem yapılan şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Sabiha Gökçen, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da sahte içki operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
Adana'da kalpazan operasyonu Polisten 'Hanımağa' ve çetesine operasyon: 8 gözaltı Sondaj makinelerinden 1 milyon 408 adet uyuşturucu hap çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 12:45:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havalimanında bal arısı operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]