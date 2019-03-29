Havalimanında Başörtülülere Hakaret Eden Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
Havalimanında başörtülülere hakaret eden şahıs adliyeye sevk edildiİSTANBUL - İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret ettiği gerekçesiyle gece gözaltına alınan Bülent Kökoğlu, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Havalimanında başörtülülere hakaret eden şahıs adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - İstanbul
'da Atatürk Havalimanı
'nda başörtülülere hakaret ettiği gerekçesiyle gece gözaltına alınan Bülent Kökoğlu, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgilere göre, Atatürk Havalimanı'nda çektiği ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı videoda, başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca hakkında verilen gözaltı talimatı üzerine İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü
ekiplerince dün akşam Avcılar
'da gözaltına alınmıştı.
Şüpheli Kökoğlu, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi
'ne sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:17 Kaynak: İHA
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