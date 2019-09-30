Son Dakika Haberleri: Havalimanında Beşiktaş'a protesto
Son Dakika Spor Haber

Havalimanında Beşiktaş'a protesto

1 saat önce

Saat 00.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan kafileyi yaklaşık 50 taraftar karşıladı.

Havalimanında Beşiktaş'a protesto, System.String[]

Saat 00.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan kafileyi yaklaşık 50 taraftar karşıladı. Taraftarlar, başkan Fikret Orman, yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular aleyhinde tezahüratlarda bulundu.


Ayrıca BTCTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yapılırken, taraftarlar Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesini istedi.


AVCI VE KAVALCI BİRLİKTE AYRILDI


Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbol şube sorumlusu Ahmet Kavalcı, birlikte özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı. Beşiktaşlı futbolcuların çoğu da özel araçla havalimanını terk etti.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İBB, İstanbul Valiliği'nin "Toplantıya katılması görevidir" açıklamasına yanıt verdi
Beşiktaşlı taraftarlar çıldırdı: Abdullah Avcı istifa Gürcistan vatandaşı genç, isim benzerliği yüzünden 15 gün hapis yattı Abdullah Avcı, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 03:19:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havalimanında Beşiktaş'a protesto
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]