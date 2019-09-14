Son Dakika Haberleri: Havalimanında bir anda ortaya çıkan yılan yakalanarak doğaya salındı
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Havalimanında bir anda ortaya çıkan yılan yakalanarak doğaya salındı

1 saat önce

MUĞLA'nın Milas-Bodrum Havalimanı'nda, neraden geldiği anlaşılamayan bir yılan, vatandaşları korkuttu.

Havalimanında bir anda ortaya çıkan yılan yakalanarak doğaya salındı, System.String[]

MUĞLA'nın Milas-Bodrum Havalimanı'nda, neraden geldiği anlaşılamayan bir yılan, vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekibinin yakaladığı yılan, doğaya salındı.
Geçen 8 Eylül'de yaşanan olayda; Milas- Bodrum Havalimanı'nın giden yolcu bölümünde görülen bir yılan, vatandaşları tedirgin etti. Nasıl geldiği anlaşılamayan yılanı görenler, korkup itfaiyeye bildirdi. Çevresindeki kalabalıktan ürken yılan ise, sürekli hareket halinde gezindi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel aparatla yakaladıkları yılanı doğaya saldı. Yılanın o anları ise, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Milas-Bodrum Havalimanı, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:55 Kaynak: DHA
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