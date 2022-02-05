Havalimanında çalışanı taciz eden turiste yurt dışı çıkış yasağı - Son Dakika

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 23 yaşındaki kadın kafe çalışanını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Romanyalı turist Razvan-Constantin Ursache (24) hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Taciz anına ilişkin fotoğraflar da ortaya çıktı.

Olay 3 Şubat saat 01.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın dış hatlar bölümünde bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre İtalya'nın Milano şehrine uçmak için havalimanına gelen Romanya uyruklu Razvan-Constantin Ursache (24), kafede çalışan 23 yaşındaki bir kadına önce öpücük attı. Kasanın arkasına geçen Ursache, kadını bileğinden tutarak elinden öperek sözlü ve fiziksel tacizine devam etti. Kadının bağırma seslerini duyan başka bir kafenin çalışanları ise durumu polis ekiplerine haber verdi. Şüpheli Ursache'nin olay yerine gelen polis ekiplerine direndiği de öğrenildi.

SAVCILIK TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Gözaltına alınan Ursache, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı 'na getirildi. Savcılık, ifadesinin ardından şüpheliyi 'Cinsel saldırı' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

TURİST YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI TEDBİRİYLE SERBEST BIRAKILDIAnadolu Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanma talebini reddederek şüphelinin sevk edildiği suç maddesinden yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi. Şüphelinin kadını taciz ettiği ve kasanın arkasına geçtiği anların fotoğrafı da ortaya çıktı.



