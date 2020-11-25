Ceviz içine gizlediği uyuşturucu ile havalimanında yakalandı - Son Dakika

Ceviz içine gizlediği uyuşturucu ile havalimanında yakalandı

Cevizin içine uyuşturucu gizlemişler

ANTALYA - Antalya Havalimanı iç hatlar terminalinde bir şüphelinin çantasında yapılan aramada, ceviz içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekipleri, Antalya Havalimanında uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.

12 Ekim'de Antalya Havalimanı iç hatlar terminaline gelen yolcular arasında risk analizine dayalı yapılan çalışmalarda, Ankara'dan gelen A.A. isimli şüphelinin çantasında arama yapıldı. Yapılan aramada ceviz içerisine gizlenmiş 5,80 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.

Şüpheliye, "Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.