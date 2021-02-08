Havalimanında çocuğu kaybolan anne fenalık geçirdi - Son Dakika

Havalimanında çocuğu kaybolan anne fenalık geçirdi

İstanbul Havalimanı'nda İran'a gitmek için beklediği sırada 10 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu söyleyerek baygınlık geçiren İranlı kadın, çocuğunun görevlilerce bulunmasının ardından Tahran'a gitti.

İstanbul Havalimanı'nda İran'a gitmek için beklediği sırada 10 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu söyleyerek baygınlık geçiren İranlı kadın, çocuğunun görevlilerce bulunmasının ardından Tahran'a gitti. İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere eşi ve çocuğuyla İstanbul Havalimanı'na gelen İranlı Porya Fatma Azadeh, İran Air'e ait tarifeli uçağını beklerken 10 yaşındaki oğlu Ziyaad Azadeh'in yanında olmadığını fark etti. Bir süre oğluna alanda bakınan anne, çocuğunu bulamayınca baygınlık geçirdi. Havalimanı sağlık ekiplerince müdahale edilerek sakinleştirilmeye çalışılan kadın, görevlilerin oğlunu bulmasını bekledi. Havalimanında görevli polis ekipleri ve yer hizmetleri hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS) görevlileri tarafından oğlunun bulunması sonrası check-in işlemleri yapılan kadın, pasaport kontrollerinin ardından Tahran'a gitti.

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